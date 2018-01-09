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Празднование Нового года в «звёздном» стиле: Ольга Бузова и другие знаменитости отмечают приход 2018-го с приложением LIKE

Вторник, 09 Января 2018 21:48
Празднование Нового года в «звёздном» стиле: Ольга Бузова и другие знаменитости отмечают приход 2018-го с приложением LIKE Фото из открытых источников

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 5 января 2018 г. /PRNewswire/ -- 2018 год наступил! Все ваши любимые звёзды отметили его приход с большим размахом. Безусловно, этот Новый год запомнится нам их потрясающими видеороликами, опубликованными в социальных сетях в канун празднования. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти чудесные музыкальные клипы были созданы с помощью видеоредактора LIKE.

 

Давайте посмотрим, как же эти знаменитости встретили наступивший год.

 

Ольга Бузова освоила темпераментный танец под мелодию своей популярной песни «WIFI», а для празднования Нового года она выбрала любимое украшенное пайетками платье в обтяжку. Световые и визуальные эффекты из приложения сделали её танец ещё более пленительным и позволили её поклонникам полюбоваться красотой и сексуальностью исполнительницы.

 

Катя Адушкина, как всегда весёлая и очаровательная, похоже, действительно полюбила это приложение и записала целую серию крутых видеороликов с рождественскими подарками, волшебными стикерами и эффектом падающего снега. Анастасия Шпагина, не изменившая своему Барби-стилю, выглядела как очаровательная волшебная фея в окружении пузырьков и снежинок из приложения LIKE. Эльдар Джарахов - удивительно, но это приложение увлекло и его! В этот радостный и благодатный период он решил отказаться от привычной критики и резкости высказываний, передав всем своим поклонникам искренние тёплые пожелания на фоне феерического чёртова колеса.

 

Кроме перечисленных выше звёзд, молодая пара знаменитостей Иван Дрёмин и Марьяна Ро, Катя Клэп, Влад Бумага и многие другие известные личности отметили Новый год публикацией интересных видероликов, созданных с помощью приложения LIKE, на своих каналах в социальных сетях.

 

Чем же редактор видеоклипов LIKE завоевал такую популярность среди многочисленных знаменитостей? Попробовав его лично, я нашёл это приложение весьма интересным. Кроме наклеек и фильтров, привычных для большинства видеоредакторов, LIKE предлагает множество креативных 3D-эффектов, BOOM-эффектов и недавно представленных «музыкальных трюков», значительно облегчающих задачу создания потрясающих видеоклипов. В России приложение входит в «тройку» ведущих продуктов в категории фото и видео.

 

Отправляетесь ли вы на вечеринку, собираетесь на обед в узком семейном кругу, планируете ли романтическое свидание с любимым человеком или просто хотите начать 2018 год на высокой ноте в ваших социальных сетях - советуем вам загрузить приложение LIKE (https://www.like.video/) и воспользоваться его магическими эффектами, дабы запечатлеть лучшие и ярчайшие моменты вашей жизни!

 

О приложении LIKE

 

LIKE, созданное компанией BIGO Technology Pte. Ltd., представляет собой приложение для создания коротких видеороликов, доступное на глобальном рынке. Всего за четыре месяца с момента выпуска приложение было загружено 20 миллионов раз в 187 странах земного шара. В ходе недавнего вручения Google Play Awards 2017 LIKE получило три премии в категориях «самое популярное приложение», «лучшее приложение для социальных сетей» и «лучшее развлекательное приложение». Разработчики LIKE делают всё возможное для того, чтобы предоставлять молодым людям по всему земному шару больше увлекательных и креативных способов редактирования видеоматериалов, в стремлении создать крупнейшее сообщество музыкальных видеороликов в мире.

 

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.like.video/

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Мишель (Michelle)

Бренд-менеджер

Моб. тел.: +86 136 9986 0182

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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