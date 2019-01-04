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Германия предрекла ухудшение отношений с Россией

Пятница, 04 Января 2019 08:23
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией Фото из открытых источников

Власти Германии считают, что отношения с Россией будут сложными из-за того, что Кремль «развернул спираль вооружений». В Бундестаге также напомнили о разногласиях по делу об отравлении Скрипалей, ДРСМД и по конфликту на Украине.

 

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся. Об этом он заявил в интервью изданию Pfälzischer Merkur, сообщает РБК.

 

«Я скептически отношусь к тому, что касается глобальных проблем в отношениях с Россией. Нас ждет ухудшение», — сказал он.

 

По словам политика, в отношениях России и Германии «мало места для компромисса» из-за предстоящих президентских выборов на Украине. «Оглядываясь на прошедший год, можно понять, что политика России может быть непредсказуема», — убежден Визе. В качестве примера он упомянул отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, возможное расторжение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из-за того, что «Москва развернула спираль вооружений», а также инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

 

По словам Визе, условием для снятия санкций с России станет прогресс на востоке Украины. «Мы всегда ясно давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс, <…> можно будет задуматься над смягчением санкций», — заявил он. При этом Визе добавил, что «постоянного перемирия по-прежнему нет». Он напомнил, что режим прекращения огня к православному Рождеству, согласованный в рамках ОБСЕ, был нарушен в первый день.

 

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в России, Визе заявил, что в стране «все больше и больше недовольства политикой президента Путина». По его словам, люди недовольны пенсионной реформой, повышением НДС и ростом цен. «Потребность в экономических реформах огромна», — считает политик.

 

Власти Германии не раз заявляли о готовности смягчить санкции в отношении России в случае соблюдения ей минских договоренностей. В частности, об этом говорила канцлер Ангела Меркель. По оценке Кильского института мировой экономики, ежемесячный ущерб немецкой экономике от ограничительных мер против России составляет в среднем $727 млн (0,8% от всего объема экспорта).

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Германия Россия
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