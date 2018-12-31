Понедельник 31 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся
﻿

Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:20
Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся Фото из открытых источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении своему российскому коллеге Владимиру Путину отметил, что союз народов двух стран состоялся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

 

Лукашенко напомнил, что в 2019 году наступает двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. По его словам, Белоруссия и Россия прошли непростой путь, но «сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся».

 

В поздравлении Лукашенко также выразил убеждение, что «кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран…, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию» двусторонних отношений.

 

Как считает белорусский лидер, «воля белорусов и россиян к единению» станет прочным основанием для «интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

 

В свою очередь, Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что дальнейшее упрочение отношений между странами «в полной мере отвечает интересам братских народов».

 

28 декабря Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется обсуждением интеграции двух государств. Как пояснили в Кремле, стороны «движутся навстречу друг другу», но речи о присоединении Белоруссии к России не идет.

 

На прошедшей неделе Лукашенко дважды провел переговоры с Путиным. Стороны обсуждали проводимый Москвой налоговый маневр и то, «как быть с договором 1999 года» (о создании Союзного государства). При этом накануне встреч президент Белоруссии предложил не называть Россию братским государством, потому что в Москве «это не воспринимается»: «Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Беларусь Россия
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. "Наша…
Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении своему российскому коллеге Владимиру Путину отметил, что союз народов двух стран состоялся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Лукашенко…
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube (смотрите видео ниже). Виталий…
Читайте также
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Причём это ещё – лиха беда начало. Дальше ситуация не улучшится,…
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? В последнее время российское правительство взяло за привычку вносить изменения и делать заявления такого рода, которые заставляют людей переживать о своем будущем. Примеров тому можно привести массу. Но то, что…
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначально, оседают в социальных сетях. Видимо, Twitter американский президент считает своим личным дневником и записывает туда все, что…
Тема дня
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки

Простому русскому человеку сложно понять американцев.   Взять хотя бы наши дни.     Америка се...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.