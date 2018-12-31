Лукашенко назвал союз РФ и Белоруссии состоявшимся

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении своему российскому коллеге Владимиру Путину отметил, что союз народов двух стран состоялся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году наступает двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. По его словам, Белоруссия и Россия прошли непростой путь, но «сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся».

В поздравлении Лукашенко также выразил убеждение, что «кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран…, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию» двусторонних отношений.

Как считает белорусский лидер, «воля белорусов и россиян к единению» станет прочным основанием для «интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

В свою очередь, Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что дальнейшее упрочение отношений между странами «в полной мере отвечает интересам братских народов».

28 декабря Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется обсуждением интеграции двух государств. Как пояснили в Кремле, стороны «движутся навстречу друг другу», но речи о присоединении Белоруссии к России не идет.

На прошедшей неделе Лукашенко дважды провел переговоры с Путиным. Стороны обсуждали проводимый Москвой налоговый маневр и то, «как быть с договором 1999 года» (о создании Союзного государства). При этом накануне встреч президент Белоруссии предложил не называть Россию братским государством, потому что в Москве «это не воспринимается»: «Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».