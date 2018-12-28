Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подвел итоги 2018 года

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Сергей Иванович, заканчивается 2018 год. Охарактеризуйте пожалуйста коротко социально – экономические итоги, с которыми Ульяновская область его завершает.

Честно скажем, он был не самым простым. Несмотря на все сложности, прожили мы его достойно. И по ключевым показателям по итогам 11 месяцев мы имеем стабильные результаты.

Открывая пресс-конференцию, Президент подвел предварительные итоги развития нашего государства в 2018 году. Он отметил рост ВВП, промышленного производства, доходов населения, укрепление бюджета, снижение безработицы. И отрадно, что Ульяновская область движется в одном русле со всей страной.

Как и в прошлые годы, мы имеем один самых низких по стране уровней регистрируемой безработицы. Мы в первой десятке среди лучших регионов РФ по этому показателю. Уровень общей безработицы по методике МОТ – 3,4%, это ниже, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округ.

Индекс промышленного производства за последние 2 месяца вырос на 1,4 п.п. и по итогам января-ноября 2018 года составил 100,7%. (за 11 месяцев по России – 103%). Таким образом, по итогам 11 месяцев мы достигли целевого ориентира (100,5%).

Мы остаёмся среди небольшого количества субъектов, в которых за последние 10 лет индекс промпроизводства не опускался ниже 100 %. То есть мы ежегодно, пусть небольшими темпами, но наращиваем нашу промышленную базу. Целевой ориентир, который мы определили для себя по итогам всего года - 100,5%.

По итогам 11 месяцев традиционно высокие показатели демонстрируют такие предприятия, как АО «Ульяновский механический завод» с индексом промышленного производства в 143%, АО «Ульяновский моторный завод» увеличил объемы на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, ООО «Автодом» - на 24%, ООО «Ульяновское предприятие Автоконтакт» - на 17%».

В 2017 году был собран рекордный для нашей области за последние 25 лет валовый сбор зерна (более 1,5 млн. тонн). В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур несколько ниже – оценочно около 1,2 млн. тонн. Но этого вполне достаточно и для внутренних потребностей, и для экспорта. Тем не менее общие показатели по отрасли будут чуть ниже. По оценке, к концу 2018 года индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составит 97,5% к уровню 2017 года. При этом замечу, что небольшое снижение индекса – ситуация общероссийская.

В тоже время, в отрасли у нас по итогам 2018 года есть и ряд очевидных достижений:

• Урожай подсолнечника, который мы получили - 304,4 тыс. тонн, - лучший за всю историю региона показатель!

• Позитивная динамика в животноводстве. По итогам года мы ожидаем индекс в 103,4%. Здесь тоже есть результаты, рекордные для последних лет. Это касается поголовья свиней – лучший показатель за последние 20 лет.

• Рост вот уже на протяжении 3–х лет валового производства молока.

Инвестиции:

За 9 месяцев инвестиции в основной капитал составили 40 121,1 млн. рублей, или 93,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

По оценке 2018 года ожидается, что объем инвестиций в основной капитал составит около 90 млрд. рублей (примерно 98-100% к прошлому году). Это хороший показатель с учетом того, что в прошлом году мы выглядели тоже очень достойно - 91,8 млн рублей инвестиций или 126,7%.

По последним данным на территории Ульяновской области создано 23 328 рабочих мест для земляков. При чем на инвестиционных предприятиях открыто - 1 654, в сфере малого и среднего бизнеса - 14 767 рабочих мест. Из них -6 949 высокопроизводительных рабочих места.

В целом в масштабах Российской Федерации область входит в 20-ку крупнейших производителей зерна. А годовой объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам как 2017, так и 2018 года в 4 раза превышает показатели 2004-2005 гг.

Бюджет

За январь-ноябрь 2018 года мы имеем рост налоговых доходов в консолидированный бюджет более чем на 4,7 млрд. рублей по сравнению с 2017 годом.

При этом главный налог, за счет которого идет наполнение бюджета - налог на прибыль организаций. Это значит, что именно предприятия реального сектора экономики сегодня генерируют те доходы, которые позволяют нам выполнять социальные обязательств.

Все это дало нам возможность сформировать доходную часть бюджета на 2019 год в сумме почти 52 млрд.рублей (с ростом к первоначально утверждённому бюджету на 2018 год на 4,2 млрд. рублей). А с учётом дополнительной финансовой помощи в 8 млрд.рублей из федерального центра, которую мы получим расходная часть бюджета уже в январе 2019 года достигнет почти 59 млрд.рублей. То есть мы в плотную приближаемся к рубежу расходов в 60 млрд.рублей! И в ближайшие 2-3 года эту планку мы обязательно преодолеем.

Сергей Иванович, выступая на пресс-конференции президент обратил внимание на необходимость работы с молодежью. «Волонтерство и патриотическое воспитание должны остаться одними из приоритетных направлений в сфере развития молодежной политики». Как собираетесь выполнять поручения?

Волонтёрство и патриотическое воспитание останутся одними из приоритетных направлений в сфере развития молодёжной политики в Ульяновской области в 2019 году.

Для нас работа с молодёжью является одним из приоритетных направлений социальной политики. В регионе проживает чуть более 240 тысяч человек, причисляемых к этой категории – 20% всего населения.

У нас разработана и действует целая система их поддержки. В 2012 году учреждён Губернский конкурс молодёжных проектов, грантовый фонд которого составляет 1,5 млн рублей. Также проводятся конкурсы программ межрегиональных, региональных и местных молодёжных и детских общественных объединений, проектов по работе с молодёжью в вузах. Действует конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, главным распорядителем которого является региональное Правительство.

В декабре в рамках Гражданского форума я выступил с инициативой объявить 2020 год – Годом молодёжи в Ульяновской области. Поручил проработать вопрос о создании Дома молодёжи, где появится возможность реализовать различные инициативы, передать полученный опыт в муниципальные образования и объединить лучшие проекты, практики региона на одной площадке.

Ульяновская область стала одним из пилотных регионов по внедрению стандарта развития добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив. В 2018 году 18 добровольческих проектов получили финансирование из средств Президентского фонда, Областного конкурса грантов и конкурса «Наше будущее» – на общую сумму в четыре миллиона рублей. Были поддержаны 172 региональных проекта, предъявленные на всероссийский конкурс «Доброволец России».

Волонтёрство у нас активно развивается с 2012 года, ни одно мероприятие не обходится без участия его представителей. Сегодняшнему поколению стало интересно поисковое движение. Уже около 10 отрядов с охватом около 500 человек есть в нашем крае. Мы продолжаем активно работать с творческими ульяновцами. В 2018 году в регионе впервые появился Молодёжный театр. В Год театра – 2019 юные артисты планируют поставить сразу несколько спектаклей по известным произведениям классиков русской литературы.

В Ульяновске много молодёжи высших и средних учебных заведений. Готовим врачей, педагогов, строителей, даже ветроэнергетиков…! Для всех будет занятость, поддержка, перспективы?

На территории Ульяновской области реализуется комплекс мер по оказанию содействия занятости выпускников высшего и среднего профессионального образования. Молодые специалисты Ульяновской области получают различные меры поддержки, предусмотренные законодательством Ульяновской области:

• действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», где молодым специалистам выделяется поддержка в размере 1,0 млн. и 500,0 тыс. рублей, единовременные денежные выплаты в течение 3-х лет 20,0, 40,0 и 60,0 тыс. рублей за каждый отработанный год для педагогических работников;

• мера поддержки на улучшение жилищных условий (70% от расчётной стоимости строительства жилья) для молодых семей и молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе;

•молодым специалистам, работающим на сельскохозяйственных предприятиях, выделяется ежемесячная доплата (выпускники Вузов – 5 тыс. руб., профессиональных образовательных организаций – 3 тыс. руб.). По итогам первого года работы выплачивается единовременно 40 тысяч рублей, по итогам второго – 60 и третьего 80 тыс. руб.;

• с сентября 2015 года в регионе действует «Губернаторская ипотека». За период с 2011 года по 2018 год вышеуказанными мерами поддержки воспользовались 1211 работников бюджетной сферы и IT-организаций. За период с 2015 года по 2018 год – 817 работников;

• также дополнительными гарантиями при трудоустройстве и закреплению молодых людей на территории региона в скором времени станет инициированный мной проект о первом рабочем месте выпускника, который в настоящее время проходит согласование. Мы планируем предоставлять субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, действующим на территории Ульяновской области, на возмещение части затрат на оплату труда выпускников вузов и сузов;

• по моему поручению для выявления выпускников, нуждающихся в оказании содействия в трудоустройстве, Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области проводится мониторинг профессиональных намерений и занятости выпускников образовательных организаций региона.

На сегодняшний день количество выпускников высшего и среднего профессионального образования в 2018 году составило 7841 человек, из них трудоустроен 4721 выпускник (60,21% от общего количества), по специальности - 4074 человека (86,3% от всех трудоустроенных). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество трудоустроенных выпускников в 2018 году увеличилось на 7,5%. По мониторингу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации наш регион входит в 15 регионов с высокими показателями трудоустройства выпускников.

Всё это, я уверен, позволит нам повысить качество и уровень жизни наших земляков.