Политолог объяснил, для чего нужен забор между Крымом и Украиной

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На границе Крымского полуострова и Украины появился шестидесятикилометровый забор, установленный сотрудниками Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Зачем нужен забор между Крымом и Украиной — изданию Nation News объяснил политолог Андрей Суздальцев.

Забор, как говорится в официальном сообщении Погранслужбы ФСБ РФ, тянется на шестьдесят километров и оснащен самыми современными технологическими решениями, позволяющими обнаруживать контрабандистов, диверсантов, а также прочих нарушителей границы.

Речь идет об "умных" датчиках и системах наблюдения, благодаря которым преодолеть забор и остаться незамеченными не смогут даже самые радикально настроенные нарушители.

Комментируя появление забора на границе Крыма с Украиной, Суздальцев отмечает, что если бы украинское государство было добропорядочным соседом, то никакие заграждения, само-собой, не понадобились бы совсем — хватило бы символических указателей о государственной границе.

Но учитывая сложившуюся ситуацию, когда со стороны Украины постоянно доносятся угрозы, например, взорвать Крымский мост, строительство забора стало вполне логичным шагом.

"Понятно, что российские пограничники вынуждены прислушиваться к любым, даже самым абсурдным угрозам, и принимать меры, чтобы защититься от них. Со стороны Украины постоянно доносятся крики в стиле: "Россия — враг", поэтому укрепление границ выглядит вполне обоснованно", — говорит политолог.