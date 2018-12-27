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В Общественной палате требуют наложить санкции на украинские СМИ

Четверг, 27 Декабря 2018 10:42
В Общественной палате требуют наложить санкции на украинские СМИ Фото из открытых источников

Александр Малькевич, главред USA Really и руководитель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ, предложил расширить контрсанкции против Украины и включить в них меры против украинских средств массовой информации.

 

Ранее, напомним, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что список украинских юридических и физических лиц, в отношении которых действуют российские санкции, был расширен.

 

Однако в список не попало ни одно из украинских СМИ. Мнением на этот счет Александр Малькевич поделился с Федеральным агентством новостей.

 

"Как представитель Общественной палаты, я задаюсь вполне логичным вопросом — почему в расширенном санкционном перечне нет ни одного украинского издания, ни одного журналиста? Это особенно странно в свете того, что в Украине уже более полугода фактически держат в заложниках Кирилла Вышинского, главу РИА Новости Украина. На Украине запрещены российские СМИ, СБУ заводит дела против телекоммуникационных провайдеров, которые рискуют транслировать российские каналы, в страну не может попасть ни один журналист из РФ, и так далее, и в этих условиях мы не вводим санкции против украинских СМИ!", — приводит слова Малькевича ФАН.

 

Малькевич предлагает лишить аккредитаций всех работающих в РФ журналистов УНИАН, а также заблокировать в российском сегменте интернета украинские издания, лишив их возможности зарабатывать на российском рынке.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции
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