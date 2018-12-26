Порошенко: Военное положение на Украине завершено

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Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении военного положения, которое действовало в стране в течение последних тридцати дней. Порошенко, как сообщает издание "ПолитЭксперт", намеревался продлить военное положение, однако не будет идти на это из-за предстоящих президентских выборов.

"Если говорить откровенно, то я бы попросил Верховную раду продлить режим военного положения, но весной 2019-го года Украине предстоит выбрать нового главу государства, поэтому продлевать ВП нельзя", — заявил украинский лидер.

Порошенко отметил, что прекращение действия военного положения — это его принципиальное решение, основанное на комплексном анализе всех факторов, составляющих государственную безопасность Украины.

"Сегодня в 14:00 военное положение заканчивается. Это непростое решение, так как ситуация на наших границах не изменилась — по данным наблюдателей ОБСЕ, недалеко от Луганска замечены российские установки "Град", большое количество артиллерии, танки, и другое тяжелое вооружение. Присутствие России в Азовском море тоже не снизилось — это подтверждают спутниковые снимки, которыми с нами поделились союзники из НАТО", — отметил Порошенко.

Украинский лидер, как видим, все еще живет в собственной версии реальности, где руководство РФ не спит по ночам, вынашивая коварные планы по захвату Украины. Впрочем, вряд ли сам господин Порошенко сколько-нибудь серьезно относится к собственной пропаганде — все-таки он человек бизнеса, для которого свойственна прагматичность.