Поклонская рассказала об альтернативе пенсионной реформе

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская уверена, что если выдать российские паспорта жителям непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, то повышать пенсионный возраст в стране не потребуется. Об альтернативе пенсионной реформе, которую озвучила Поклонская, пишет информационно-аналитический портал "ПолитПазл".

Россия, по словам Поклонской, переживает демографический кризис, справиться с которым можно, сделав субъектами Российской Федерации ЛНР и ДНР. Жители этих непризнанных государств, как заявила депутат в одном из недавних интервью, "сидят и ждут", когда Донбасс станет полноправной частью России.

"Если присоединить к России Луганскую и Донецкую народные республики, то пенсионная реформа автоматически потеряет актуальность. Очевидно, что российским властям нужно как можно быстрее присоединить к РФ республики Донбасса, т.к. миллионы жителей региона стали заложниками сложной политической ситуации и оказались за бортом нормальной жизни", — говорит Наталья Поклонская.

Поклонская, напомним, голосовала против пенсионной реформы, которая подразумевает повышение возраста выхода на пенсию. Это решение депутат назвала принципиальным, сравнив его с решением уйти из Генпрокуратуры Украины и вернуться в Крым.

Что касается Украины, то Поклонская верит в ее светлое будущее, однако Донбассу и Киеву, как отмечает депутат, не по пути.