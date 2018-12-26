ОП Москвы закрыла год итоговым заседанием

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Участницей последнего в уходящем году заседания Общественной палаты Москвы стала вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина. В рамках этого мероприятия чиновница наградила членов палаты благодарностями и благодарственными письмами от Сергея Собянина.

Об этом информирует сайт столичного мэра.

За почти три года, что работает нынешний состав московской Общественной палаты, она провела около пяти сотен разного рода заседаний и круглых столов, дискуссий и конференций. Все они объединили более 10000 человек.

По словам Натальи Сергуниной, Общественную палату следует считать квинтэссенцией всего важного, что происходит в главном российском городе. В частности, палата является активным участником выработки позиции по реновации ветхого жилья.

Добавим, что полномочия нынешнего состава Общественной палаты истекают в апреле 2019 года. В скором времени в мегаполисе приступят к формированию третьего состава палаты.