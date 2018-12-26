Россия и Китай готовят многополярный ответ Западу

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Глава Российской Федерации Владимир Путин станет ключевым гостем форума "Один пояс, один путь", который состоится в Китае в апреле 2019-го года. Сергей Санакоев, руководитель Российско-китайского аналитического центра, говорит, что в этом факте нет ничего удивительного — все-таки три из пяти сухопутных маршрутов этого грандиозного проекта проходят в том числе и по российской территории.

Кроме Путина, в форуме примут участие главы около четырех десятков стран, однако российский лидер, по словам посла РФ в КНР Андрея Денисова, будет, безусловно, главным гостем мероприятия.

После того, как Путин посетит КНР в апреле, лидер Поднебесной Си Цзиньпин нанесет ответный визит — китайский председатель побывает на Петербургском экономическом форуме, который состоится в июне 2019-го.

"Нужно понимать, что в рамках проекта "Один пояс и один путь" ведутся обсуждения не только транспортных путей, а также каких-то связанных с перевозками вопросов. Нет, это гораздо более глубокое сотрудничество — тут обсуждается и экономика в широком смысле термина, и культурные связи между российским и китайскими народами", — цитирует Санакоева федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Работая над общим проектом, Россия и Китай создают новые формы глобального мирового порядка, альтернативные тем, которые пытается навязать коллективный Запад. В США добиваются монополярного мира, а Москва и Пекин стремятся к созданию многополярного геополитического сообщества, в котором не будет опасных доминирующих центров силы.