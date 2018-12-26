Джон Кеннеди боялся, что Россия «убьет» Санта-Клауса

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Тридцать пятый президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди обещал защитить Санта-Клауса от ядерной бомбардировки, которую угрожал осуществить Советский Союз. Письмо, в котором Кеннеди обещает сделать все, чтобы не допустить ядерное уничтожение Санты, опубликовал на своей странице в "Твиттере" Майкл Бешлосс, ученый-историограф.

В конце октября 1961-го года Джон Кеннеди ответил на письмо, полученное им от маленькой девочки, которая очень волновалась о судьбе живущего на Северном полюсе Санта-Клауса. Переживания девочки по имени Мишель были спровоцированы новостями о ядерных испытаниях, которые СССР проводил в полярных районах.

"Дорогая Мишель, о очень обрадовался, когда получил твое письмо о необходимости предотвратить ядерную бомбардировку Северного полюса, и я, как и ты, очень волнуюсь о судьбе Санты. Но смею заверить тебя, что с ним все в полном порядке — я разговаривал с ним вчера и он сказал, что у него все окей. Что же касается ядерных испытаний СССР, то они вызывают серьезную обеспокоенность у всего мирового сообщества", — писал Кеннеди.

В 1961 году, когда Кеннеди переписывался с маленькой девочкой, между СССР и США существовала значительная напряженность, которая чуть было не привела к началу третьей мировой войны.

"Мир в том виде, в котором мы его знаем, удерживало от гибели лишь чудо. Возможно, Санта-Клаус был как-то причастен к этому чуду", — отмечает историограф.