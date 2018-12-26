Джон Кеннеди боялся, что Россия «убьет» Санта-Клауса

Тридцать пятый президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди обещал защитить Санта-Клауса от ядерной бомбардировки, которую угрожал осуществить Советский Союз. Письмо, в котором Кеннеди обещает сделать все, чтобы не допустить ядерное уничтожение Санты, опубликовал на своей странице в "Твиттере" Майкл Бешлосс, ученый-историограф.
В конце октября 1961-го года Джон Кеннеди ответил на письмо, полученное им от маленькой девочки, которая очень волновалась о судьбе живущего на Северном полюсе Санта-Клауса. Переживания девочки по имени Мишель были спровоцированы новостями о ядерных испытаниях, которые СССР проводил в полярных районах.
"Дорогая Мишель, о очень обрадовался, когда получил твое письмо о необходимости предотвратить ядерную бомбардировку Северного полюса, и я, как и ты, очень волнуюсь о судьбе Санты. Но смею заверить тебя, что с ним все в полном порядке — я разговаривал с ним вчера и он сказал, что у него все окей. Что же касается ядерных испытаний СССР, то они вызывают серьезную обеспокоенность у всего мирового сообщества", — писал Кеннеди.
В 1961 году, когда Кеннеди переписывался с маленькой девочкой, между СССР и США существовала значительная напряженность, которая чуть было не привела к началу третьей мировой войны.
"Мир в том виде, в котором мы его знаем, удерживало от гибели лишь чудо. Возможно, Санта-Клаус был как-то причастен к этому чуду", — отмечает историограф.
Несколько поутихший скандал с задержанием в Канаде финансового директора китайской Huawei Technologi...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.