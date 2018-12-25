Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня физических и юридических лиц Украины, против которых Москва вводит контрсанкции.
"Список физ- и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся особые ограничительные меры, был расширен. Я поставил свою подпись под соответствующим постановлением", — сообщил российский премьер-министр в социальных сетях.
Медведев отметил, что контрсанкции были введены в ответ на действия со стороны Киева, угрожающие интересам Российской Федерации, а также интересам отдельных российских компаний и физических лиц.
Санкционное противостояние между Россией и Украиной, напомним, тянется уже далеко не первый месяц. В сентябре 2018-го года украинская сторона расширила направленные против России санкции, а затем Москва заявила об ответных контрсанкциях, которые затронули триста с лишним украинских граждан и почти семьдесят компаний.
В начале текущего месяца, после инцидента в Керченском проливе, Дмитрий Медведев говорил, что в Москве не заинтересованы в бесконечном обмене санкциями с Украиной.
Это заявление, как видим, не помешало Кремлю ввести новые ограничительные меры в отношении граждан и компаний из соседнего государства. В Киеве, вероятно, ответят на это новыми санкциями, которые в очередной раз потребуют новых контрсанкций со стороны РФ.
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