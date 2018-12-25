"Гарантия поставок газа" из РФ в Европу дала ясный сигнал по Украине

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Заявление российского министра энергетики Александра Новака о гарантиях поставок российского газа в Европу, которые будут соблюдаться даже в том случае, если о транзите "голубого" топлива не удастся договориться с Украиной, является проявлением тонкой политической игры, которое дает четкий сигнал по Украине.

Так считает Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

В разговоре с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" Юшков отметил, что слова Новака — это, очевидно, часть тактики, рассчитанной на привлечение внимания европейцев к транзиту газа через Украину.

"Новак говорит, что российская сторона гарантирует поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам даже при закрытии транзита через Украину — то есть, у России уже достаточно обходных газопроводов, чтобы полностью отказаться от украинской "трубы". Но речь идет только о долгосрочных соглашениях, то есть, если европейцы захотят получить дополнительные объемы газа, то им придется "давить" на украинскую сторону, чтобы в Киеве согласились на сотрудничество на нормальных условиях", — отмечает Юшков.

Киев, по словам эксперта, скоро попытается повысить стоимость транзита газа, чтобы сорвать намечающиеся трехсторонние переговоры и обвинить Россию в невыполнении соглашений. Москва, очевидно, намеревается защититься от такого варианта.