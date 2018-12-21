Суд принял иск бухгалтера ФАН против Минюста США

Бухгалтер Федерального агентства новостей Елена Хусяйнова подала иск против Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербург. Суд, как сообщает ФАН, принял иск женщины.
Хусяйнова обвиняет американский Минюст в распространении недостоверных данных, которые нанесли вред ее чести, достоинству и деловой репутации. Государственное ведомство США, кроме того, разместило в публичном доступе личные данные Хусяйновой.
Порочащая честь и достоинство бухгалтера ФАН информация, как настаивает россиянка, должна получить официальное опровержение, а затем удалена. Кроме того, Министерство юстиции США должно компенсировать моральный вред, полученный гражданкой РФ, и принести ей извинения. Иск Хусяйновой был зарегистрирован Сестрорецким районным судом, который находится по месту жительства сотрудницы ФАН.
Соединенные Штаты, как напоминает агентство, продолжают давить на отдельных юридических и физических лиц из Российской Федерации и обвинять их в попытках вмешаться в выборы американского президента, осуществленные в 2016 году.
Никаких реальных доказательств, при этом, США не предоставляют, однако перечень лиц и организаций, которые якобы намеревались повлиять на демократичное волеизъявление американцев, растет как на дрожжах, что противоречит целому ряду положений законодательства.
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