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В Чечне прокомментировали обвинения ОБСЕ в нарушении прав человека

Пятница, 21 Декабря 2018 14:01
В Чечне прокомментировали обвинения ОБСЕ в нарушении прав человека Фото из открытых источников

Доклад о нарушениях прав человека в Чечне, представленный Вольфганом Бенедеком из Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был прокомментирован Джамбулатом Умаровым, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

 

Представители ОБСЕ, как напоминает Федеральное агентство новостей, обвинили власти Чеченской Республики в систематическом нарушении прав человека.

 

Власти Чечни якобы подвергают пыткам представителей ЛГБТ-сообщества, а также задерживают их с целью получения выкупа у родственников.

 

"Мы спокойно относимся к этому докладу. Очевидно, что это всего лишь буря в стакане, при помощи которой определенные силы пытаются создать скандал там, где его нет. Все обвинения в адрес чеченских властей смонтированы, сфабрикованы, сшиты белыми нитками и так далее. Нам, безусловно, грустно от того, что Чечню в очередной раз пытаются представить в негативном свете, но и не более того — в Чечне просто не существует никакого ЛГБТ-сообщества, в давлении на которое нас пытаются обвинить", — говорит Умаров, отмечая, что менталитет чеченцев, а также горских народов Северного Кавказа в целом, не позволяет им создавать ЛГБТ-сообщества.

 

Умаров добавил, что в Чечню приходили запросы от ОБСЕ с просьбой пустить на территорию республики экспертов организации, но такие запросы необходимо согласовывать с МИД РФ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Чечня
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