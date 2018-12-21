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Эксперт прокомментировал позицию США по делу «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»

Пятница, 21 Декабря 2018 11:28
Эксперт прокомментировал позицию США по делу «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Фото из открытых источников

Позиция руководства Соединенных Штатов Америки по вопросам, связанным с делом "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", в целом соответствует существующей в США системе правосудия — мы видим сплошные двойные стандарты и тотальную несвободу слова. Такое заявление в беседе с представителями издания Nation News сделал политолог Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации.

 

Юристы компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", напомним, подали в суд американского Округа Колумбия сразу два ходатайства, затрагивающие ключевые процедурные аспекты дела о "вмешательстве в выборы" президента США в 2016 году.

 

Адвокаты подняли вопрос конфиденциальности процедуры, в рамках которой осуществляется коммуникация сторон — оказалось, что общаясь со спецпредставителем Минюста США, который выполняет роль юриста-брандмауэра, представители компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" делились информацией с обвинителями. Это, очевидно, прямо нарушает установленные законодательством положения о конфиденциальности в системе правосудия.

 

Плюс, адвокаты ходатайствуют о раскрытии сведений, на основе которых спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения компании. Эти сведения, если что, до сих пор не раскрыли обвиняемой стороне, которая в итоге не имеет возможности сколько-нибудь эффективно выстраивать защиту.

 

"Это нормально для правосудия США. Там не раскрывают доказательства, а "анонсируют". Что касается свободы слова в США — то тут масса двойных стандартов, при помощи которых можно выдвинуть обвинения против кого угодно и за что угодно", — отмечает Манойло.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США
Интернет и СМИ
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