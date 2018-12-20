Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Президент РФ на вопрос журналистов о возможности встречи с Дональдом Трампом заявил, что не владеет информацией о том, состоятся ли переговоры, так как происходит смена власти в конгрессе и на Президента возможны новые атаки.
С учётом данных обстоятельств выход на встречу может быть затруднительным для Трампа. При этом Путин подчеркнул свою готовность к возможной встрече, сообщает ПолитЭксперт.
Ранее встреча лидеров государств должна была состояться в столице Аргентины, однако Трамп отказался от встречи, обосновав отказ действиями России в Керченском проливе. Путин между тем отмечает, что есть множество тем необходимых к обсуждению, таких как сличение позиций по вопросам Северной Кореи и Афганистана, и что он к встрече готов.
Также, по словам Президента, снижение торгового оборота между Россией и Америкой усугубляет необходимость взаимных переговоров, с учётом влияния отношений между государствами на развитие национальной экономики США.
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