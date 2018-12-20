Большая пресс-конференция Путина 2018. Главное

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В четверг, 20 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства в 14-й раз пообщался с журналистами в таком формате.

Подобные мероприятия традиционно считаются подведением итогов года.

За 3 часа 43 минуты вопросы российскому лидеру успели задать 53 представителя СМИ, пишет ТАСС.

Об экономике и санкциях

Российская экономика уже адаптировалась к внешним ограничениям, заявил Путин. По его словам, введенные против РФ ограничительные меры влияют и на тех, кто их вводит. Президент отметил, что Западу следовало бы либо признать голосование жителей Крыма о воссоединении с Россией, либо не вводить против крымчан санкции.

Путин отметил, что в России впервые с 2011 года федеральный бюджет имеет профицит — 2,1% ВВП. По его словам, "это хороший показатель работы правительства, экономического блока правительства". Президент рассчитывает, что правительство сможет обеспечить с 2021 года рост ВВП РФ выше 3%.

По его словам, России "нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего". Он отметил, что условиями для ускорения темпов роста ВВП являются изменение структуры экономики, инновации, нацеленность на реализацию национальных проектов. Он уточнил, что на них заложено 20,8 трлн рублей и 6,5 трлн рублей — на развитие инфраструктуры.

Путин объяснил удорожание бензина ростом цен на нефть, отметив, что правительство уже приняло меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке. По его словам, кабмин не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году. При этом не исключается корректировка цен на бензин из-за повышения НДС в начале будущего года на 1–1,5%.

Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет, заявил глава государства. По его словам, РФ проводит 69% международных расчетов в долларах, это выше среднемирового уровня. При этом он выразил уверенность, что роль рубля в расчетах на евразийском пространстве будет увеличиваться.

Путин заверил, что запасов газа в стране достаточно и этот ресурс у страны не закончится, и пообещал обратить внимание на расходы детей топ-менеджеров "Газпрома".

Говоря о строительстве жилья, президент назвал необходимым переход на новую модель привлечения средств граждан в строительство, даже если это приведет к снижению объемов ввода жилья. По его словам, проблема обманутых дольщиков никогда не будет решена, если не прекратится практика "безответственного привлечения денег граждан застройщиками".

О ситуации в мире и ядерной угрозе

Запад использует "политизированную русофобию" для сдерживания России как возможного конкурента на мировой арене, считает Путин.

Он назвал обвинения России в стремлении управлять миром "штампом, который навязывается западному обществу". По его словам, главная цель внешней политики РФ — обеспечить благоприятные условия для развития страны и быть равноправным партнером в мире.

Он сожалеет о нарастающей недооценке опасности ядерной войны. Президент уточнил, что Россия не заинтересована разворачивать гонку вооружений, а лишь добивается сохранения баланса сил.

Глава государства также предостерег от тенденции понижения порога применения ядерного оружия, так как это может привести к глобальной катастрофе. Он рассчитывает, что у человечества хватит здравого смысла не допустить мировой войны.

Путин подтвердил приверженность заключению мирного договора с Японией. При этом он отметил, что Россию беспокоят планы размещения на территории Японии элементов американской системы противоракетной обороны, которые являются частью ударной инфраструктуры США. По его словам, уровень независимости Токио от Вашингтона в области безопасности не очевиден.

Президент отметил, что успешное сотрудничество России и Китая на международной арене оздоравливает ситуацию во всем мире. По его словам, товарооборот между двумя странами может составить около $100 млрд, что станет большим успехом.

Путин считает, что влияние Brexit на РФ будет минимальным и опосредованным. При этом он заявил, что отношения Москвы и Лондона зашли в тупик, однако выход из него отвечал бы интересам обеих стран.

О провокации в Керченском проливе и событиях на Украине

Президент России считает, что провокацией в Керченском проливе украинский лидер Петр Порошенко пытался выполнить свою задачу по повышению рейтинга в преддверии предстоящих в этой стране президентских выборов.

По его словам, судьба задержанных украинских моряков будет решаться по результатам уголовного разбирательства. Он подчеркнул, что последнее слово будет за судом. Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать проходу судов, в том числе военных кораблей, в Керченском проливе.

Российский лидер отметил, что попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал. По словам Путина, Россия оказывала и будет оказывать гуманитарную помощь этим территориям.

Облегчение предоставления российского гражданства украинцам указывает на неприятие Россией политики растаскивания русского и украинского народов, добавил Путин.

Президент отметил, что Украина остается важным торгово-экономическим партнером РФ, несмотря на все действия киевских властей.

Говоря о том, что происходит в православии на Украине, Путин заявил, что власти страны прямо вмешиваются в церковную жизнь, чего не было на протяжении нескольких десятилетий с момента распада СССР. Президент отметил, что его беспокоит передел религиозной собственности на Украине, который может приобрести "кровавый характер" после вмешательства государства в дела Церкви.

По мнению президента, решение Константинопольского патриархата о создании новой церковной структуры на Украине имеет целью получение дополнительного дохода.

О внутренней политике

Владимир Путин назвал главными событиями 2018 года выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

Президент считает невозможной реставрацию социализма в стране, поскольку это "всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге — с тупиком в экономике". Путин убежден, что патриотизм в самом благородном смысле этого слова должен быть основой укрепления государства. Он назвал вопрос о возможности закрепления в Конституции национальной идеи предметом широкой общественной дискуссии.

Путин не считает проблемой принадлежность глав ряда регионов к оппозиционным партиям. По его словам, "главное, чтобы люди на территориях, в регионах РФ чувствовали, что жизнь меняется к лучшему".

Решение о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток Путин назвал обоснованным. По его словам, город активно развивается, являясь центром притяжения и для соседних стран.

Глава государства не видит проблем в реализации на практике норм закона об НКО — "иностранных агентах", но считает возможным провести в случае необходимости его корректировку.

Об отношениях с США и борьбе с терроризмом в Сирии

Путин считает правильным решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, однако пока не видит признаков выполнения этого решения.

Российский лидер согласен с оценкой американского лидера в том, что в целом запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) побеждена в арабской республике. При этом он отметил опасность перемещения террористической активности из арабской республики в другие страны.

Путин не знает, состоится ли его встреча с Трампом, но готов к ней. Российский лидер считает, что атаки на президента США возобновятся после обновления Конгресса.

Глава государства также заявил, что ему непонятна выжидательная позиция спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по формированию списка сирийского конституционного комитета. Он уточнил, что если не до конца этого года, то в начале 2019 года перечень будет согласован и "начнется следующий, политический этап урегулирования".

По словам Путина, связи между РФ и Турцией укрепляются. Он отметил, что Москва и Анкара находят компромиссы по урегулированию сирийского кризиса, несмотря на несовпадение интересов по ряду вопросов.

О задержании россиян за рубежом

Относительно ситуации с задержанием россиян за рубежом Путин заявил, что Россия не будет "хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".

Президент напомнил об истории с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной и пообещал, что в Москве будут следить за развитием расследования и "соответствующим образом оказывать ей поддержку". Он заявил, что Бутина не исполняла никаких заданий российского государства.

Об интернете и работе СМИ

Президент сравнил профессии сотрудников спецслужб и журналистов. По его словам, и те и другие работают с информацией. При этом он отметил, что доверие к СМИ в России в значительной степени подорвано в результате процесса коммерциализации жизни. Глава государства заявил, что на поддержку создания позитивного контента в Рунете выделяется 400 млн рублей.

Он считает, что ответственность за надругательство в интернете над государственными символами должна быть такая же, как и вне Всемирной сети.

Говоря о переходе с аналогового телевещания на цифровое, Путин сообщил, что разделяет опасения региональных телекомпаний. Он пообещал, что правительство "будет действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами".

О пенсионном законе и социальной сфере

Продолжительность жизни в России составит 72,9 года, она "чуть-чуть" увеличилась, заявил Путин. Президент отметил, что в 2017 году она составляла 72,7 года. Средний годовой размер страховой пенсии по старости вырастет с 13 тыс. 677 рублей до 14 тыс. 163 рублей.

Президент считает неизбежным повышение пенсионного возраста из-за сокращения в стране численности работающих граждан и увеличения числа пенсионеров.

Говоря о системе ФСИН, президент признал, что ее нужно совершенствовать.

Путин заявил, что не сомневается в справедливости принятого судом решения об аресте руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева.

Относительно деятельности так называемой ЧВК Вагнера, Путин заявил, что частные охранные структуры должны работать в рамках российского закона, в случае нарушений с их стороны этим вопросом должна заниматься Генпрокуратура.

О культуре, науке и спорте

Задержания рэперов и запрет их выступлений не ведут к положительному результату, заявил Путин. При этом, по его словам, нельзя поощрять пропаганду наркотиков и суицида, искусство не должно потакать низменным интересам. Президент отметил, что "надо по-другому противодействовать этим тенденциям".

Отвечая на вопрос о поддержке ученых, Путин сообщил, что федеральный центр готов дополнительно рассмотреть вопросы социальной сферы, которые могут встать перед научными сотрудниками при реализации проекта "Академгородок 2.0" в Новосибирске. Президент пообещал разобраться в ситуации вокруг Научно-исследовательского института льна.

Путин признал, что проблема допинга в России существовала, но власти не имеют к ней никакого отношения. Глава государства отметил, что проведена колоссальная работа, но до конца проблема пока не решена.

Президент также пообещал оказать помощь в строительстве крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

О состоянии здоровья и планах

Путин рассказал, что старается следить за состоянием своего здоровья и на сегодняшний день с ним "все в порядке". Он подчеркнул, что здоровье у него "такое же, как у всех".

Президент России Владимир Путин не исключил, что рано или поздно женится. "Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать", — сказал он.