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Беспрецедентное давление Запада только помогло РФ перестроить экономику

Среда, 19 Декабря 2018 12:46
Беспрецедентное давление Запада только помогло РФ перестроить экономику Фото из открытых источников

Давление, которое коллективный Запад оказывал на Россию в 2018 году, не принесло ожидаемых результатов и только подтвердило несостоятельность стратегии сдерживания РФ при помощи санкций. Об этом федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" рассказал политолог Владимир Шаповалов, заместитель главы Института истории и политики МПГУ.

 

"Когда в Вашингтоне инициировали санкционную войну против Российской Федерации, то, вероятно, и предположить не могли, чем все в итоге обернется. Американцы думали, что Россия потерпит быстрое поражение и сдаст позиции во внешней политике, но в реальности западные санкции заставили нашу экономику мобилизоваться и развиваться, что пошло стране лишь на пользу", — говорит эксперт.

 

Санкции не только не помешали, но и даже помогли России начать внедрять важные социальные инициативы, а также планировать и запускать грандиозные инфраструктурные проекты.

 

Сельское хозяйство и промышленность находятся на подъеме, РФ занимает лидерские позиции на многих перспективных рынках, а в российской экономике практически не осталось слабых мест.

 

При этом, давление Запада, которому подвергается Россия, является, по словам целого ряда специалистов, просто беспрецедентным, то есть, любая слабая экономика в таких условиях не смогла бы не только развиваться, но и вообще существовать. Справиться с санкционным давлением, кроме сильной экономики, России помогло грамотное руководство — добавляет Шаповалов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции
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