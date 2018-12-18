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Главный Дед Мороз России готовит подарок для Владимира Путина

Вторник, 18 Декабря 2018 15:31
Главный Дед Мороз России готовит подарок для Владимира Путина Фото из открытых источников

В России, если кто-то не в курсе, есть рядовые Деды Морозы, а есть главный Дед Мороз, который дарит подарки не только простым обывателям, но и, например, главе государства. О том, как главный Дед Мороз РФ собирается поздравлять Владимира Путина с Новым годом, пишет информационный ресурс "Инфореактор".

 

Ранее, напомним, о подарках для глав государств говорил Санта-Клаус, резиденция которого находится в Лапландии.

 

Он, в частности, упоминал, что планирует вручить подарки лидерам Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Российской Федерации. Что именно Санта подарит Путину или Трампу — не уточняется.

 

Но Санта-Клаус — это все-таки довольно далекая от России сказочная сущность. Нашей стране гораздо ближе свой родной Дед Мороз, который, как выяснилось, тоже собирается сделать подарок президенту (вроде бы — только российскому, но это не точно).

 

"Дед Мороз дарит подарки всем без исключения — и взрослым, и детишкам, и президентам, и обычным гражданам. Для Деда Мороза все равны, все вы — мои внучата, которых я ценю одинаково", — уклончиво ответил главный Дед Мороз России на вопрос о подарке Путину.

 

Ранее Дед Мороз уже поздравлял лидера РФ с Новым годом и желал ему сил и уверенности. Коллективный Запал, как уверен дедушка, не сможет сломить Россию и подчинить ее своей воле, но для этого российскому руководству нужно твердо придерживаться выбранной геополитической линии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Дед Мороз
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