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В России, если кто-то не в курсе, есть рядовые Деды Морозы, а есть главный Дед Мороз, который дарит подарки не только простым обывателям, но и, например, главе государства. О том, как главный Дед Мороз РФ собирается поздравлять Владимира Путина с Новым годом, пишет информационный ресурс "Инфореактор".

Ранее, напомним, о подарках для глав государств говорил Санта-Клаус, резиденция которого находится в Лапландии.

Он, в частности, упоминал, что планирует вручить подарки лидерам Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Российской Федерации. Что именно Санта подарит Путину или Трампу — не уточняется.

Но Санта-Клаус — это все-таки довольно далекая от России сказочная сущность. Нашей стране гораздо ближе свой родной Дед Мороз, который, как выяснилось, тоже собирается сделать подарок президенту (вроде бы — только российскому, но это не точно).

"Дед Мороз дарит подарки всем без исключения — и взрослым, и детишкам, и президентам, и обычным гражданам. Для Деда Мороза все равны, все вы — мои внучата, которых я ценю одинаково", — уклончиво ответил главный Дед Мороз России на вопрос о подарке Путину.

Ранее Дед Мороз уже поздравлял лидера РФ с Новым годом и желал ему сил и уверенности. Коллективный Запал, как уверен дедушка, не сможет сломить Россию и подчинить ее своей воле, но для этого российскому руководству нужно твердо придерживаться выбранной геополитической линии.