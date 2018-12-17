Перспективы экономической евроинтеграции Украины назвал эксперт

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, заключенное между Киевом и Брюсселем, является фактически односторонним, поэтому Украина не получает от этого договора никаких реальных преимуществ. Так считает Александр Дудчак, политолог и экономист, поделившийся мнением с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".
Примерно такого же мнения придерживается и Тарас Качка, советник начальника Министерства иностранных дел Украины. ЕС, как уверен качка, не готов к реальному встраиванию Украины в свою экономическую модель, а единственное исключение — энергетическая отрасль — лишь подтверждает этот факт.
Положение, в котором оказалась Украина, можно было спрогнозировать, но Киев повел себя как неопытный человек, который оформил микрокредит, не читая всех условий соглашения, написанных, как правило, мелким шрифтом.
"Только в случае с Украиной и Соглашением об ассоциации с ЕС все было относительно честно — текст соглашения был набран большими буквами, при помощи которых довольно прозрачно были описаны все условия. Почему в Киеве рассчитывали на что-то другое — непонятно, но факт есть факт — то, что в ассоциации между Украиной и ЕС до сих пор нет никаких реальных подвижек, можно было предсказать, поэтому абсолютно никакого сюрприза здесь нет", — говорит Александр Дудчак.
Самые реальные перспективы евроинтеграции Украины — это размещение на ее территории каких-то "грязных" производств или могильников для отработанного ядерного топлива из Европы — добавил эксперт.
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