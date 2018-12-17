Александр Беглов и Игорь Албин могут побороться за пост главы Петербурга

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Сразу два претендента оказались в равной степени достойны занять кресло губернатора Северной столицы России - вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и врио губернатор города Александр Беглов, сообщает Правда.ru.

По мнению представителей четвертой ветви власти Питера, назвавших Албина самым влиятельным чиновником Северной столицы, вице-губернатор может составить серьезную конкуренцию временно исполняющему обязанности губернатора Беглову, также проявившему свои губернаторские амбиции.

По данным анонимного опроса, в случае проведения выборов в ближайшие выходные, голоса за кандидатов распределятся следующим образом: 9% за вице-губернатора и 16% за врио губернатора. При этом наблюдатели допускают также вариант рокировки политиков со стороны Кремля.

Кандидатуру Албина поддержали большинство экспертов, участвовавших в опросе при подготовке «рейтинга влиятельности». Кроме того, у вице-губернатора довольно прочные позиции в Смольном. Албин занимает свою должность с 2014 года и за это время проявил себя как хороший хозяйственник, взявший на себя ответственность за самые сложные участки города. Он возглавлял список топ-менеджеров Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также вошел в топ 100 газеты «Деловой Петербург».

Не менее богат послужной список врио губернатора Александра Беглова. Беглов был назначен на пост 3 октября и за столь непродолжительный период времени успел продемонстрировать себя, как опытный руководитель и хозяйственник. С его подачи было принято решение о перераспределении бюджета с тем, чтобы высвободить дополнительные средства на социальные нужды. Также по его инициативе был подготовлен план мероприятий в рамках бюджетной политики города.

Кроме того, Беглов выступил с предложением приобрести контрольный пакет акций «Метростоя», что позволило взять под контроль процесс развития стратегической транспортной инфраструктуры города. Нужно отметить, участие в этом процессе принимает также и Албин, проявляя себя как дельный профессионал.