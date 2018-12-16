Честно трудиться на благо народа: Игорь Албин рассказал о своей работе в Петербурге

Фото из открытых источников

Современный Петербург серьезно преобразился. За последние несколько лет правительство реализовало множество знаковых проектов. Например, строительство стадиона «Газпром-арена», создание Западного скоростного диаметра и проектирование такого же, но Восточного, застройка муниципальных парковых зон и многое другое.

Инициировал эти проекты вице-губернатор города Игорь Албин. По мнению экспертов, он стал самым влиятельным чиновником Петербурга. Это говорит о том, что он пользуется авторитетом и уважением в городе.

Причем политик добросовестно выполняет свои обязанности. Он искренне любит Петербург. В одном из интервью Албин рассказал, как «прикипел» к городу и его истории. Например, ему очень запомнился день идентификации останков императора Александра III. По словам Албина, для него это стало ярким событием.

Своими основными задачами вице-губернатор называет завершение ликвидации ветхого жилого фонда и повышение доходов и качества жизни петербуржцев. Албин признался, что в настоящее время Петербург перенимает опыт у государства Сингапур. Например, чиновник рассказал о внедрении интеллектуальной системы управления в транспортном блоке. В частности, в общественном транспорте и городских парковках.

Помимо министерской работ, из достижений Албина можно выделить лидирование в рейтинге топ-менеджеров города, а по версии газеты «Деловой Петербург» он попал в топ-100.

Среди экспертов бытует мнение, что политик может составить конкуренцию действующему врио главы города Александру Беглову на будущих выборах на пост губернатора. Глобальные идеи обоих политиков подтверждают наличие у них богатого управленческого опыта. Если представить, что голосование проходило в ближайшие дни, разрыв между кандидатами был бы минимальным.