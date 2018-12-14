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Клинцевич: На Западе будут и дальше молча созерцать на беспредел в Киеве

Пятница, 14 Декабря 2018 14:09
Клинцевич: На Западе будут и дальше молча созерцать на беспредел в Киеве Фото из открытых источников

Политика двойных стандартов Запада, которая уже привела к расцвету неонацизма в Украине, будет продолжаться, и, соответственно, мы увидим еще немало инцидентов вроде того, когда украинский десантник с нацистским шевроном на форме сфотографировался с президентом Порошенко.

 

Такое заявление, как сообщает издание Nation News, сделал накануне сенатор Франц Клинцевич.

 

Сенатор прокомментировал вспыхнувший в интернете скандал, связанный с президентом Украины — Порошенко сфотографировался с десантниками, на форме одного из которых внимательные пользователи социальных сетей рассмотрели знак дивизии СС "Мертвая голова".

 

Скандал вышел столь бурным, что даже нашивший на свою форму нацистскую символику вояка был вынужден начать оправдываться за свой поступок. Украинец заявил, что он вообще не знал, что именно нашивает на форму — ему казалось, что это пиратский знак.

 

Случай, как отмечает Клинцевич, является вполне рядовым и типичным для современной Украины, но в то же время показательным.

 

"Очевидно, что без поддержки нацистской идеологии, которая укоренилась в Украине, президент Петр Порошенко рискует быстро потерять власть. Поэтому он и вынужден поддерживать все подобные нацистские отклонения. И на Западе все это прекрасно видят, но молчат — ну а что они могут сказать, если этот нацизм и возник в Украине с их подачи? Двойные стандарты, как они есть", — высказался Клинцевич.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
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