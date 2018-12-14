В пресс-службе президента Украины прокомментировали «смерть» Порошенко в «Яндексе»

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко прокомментировали сбой в российской поисковой системе "Яндекс", в результате которого лидер Незалежной внезапно "умер" одиннадцатого декабря.
Комментарий от пресс-службы Порошенко получили представители Федерального агентства новостей, по данным которого, "Яндекс" ошибся, а Порошенко жив и здоров.
"Что касается "Яндекса", то мы не можем ничего сказать на этот счет, но если говорить о здоровье Петра Алексеевича, то вы и сами видели в новостях, что вчера президент Украины посетил Брюссель с официальным визитом. Соответственно, Порошенко жив и здоров", — заявили официальные представители украинского президента.
Сбой в "Яндексе", напомним, был зафиксирован накануне — в блоке "Дополнительная информация по запросу" при поиске по слову "Порошенко" было указано, что президент Незалежной "умер" 11-го декабря 2018-го года, находясь в возрасте 53 лет.
Но нет, не умер — просто "Яндекс" ошибся. На данный момент ошибка исправлена и поисковик выдает корректную информацию об украинском лидере. В пресс-службе Порошенко, тем временем, посоветовали следить за новостями о президенте исключительно при помощи его официального сайта.
Поисковики и президенты — это целая отдельная тема. "Гугл", например, считает американского президента Дональда Трампа "идиотом". Не верите — введите слово "idiot" в поиск Google по картинкам.
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