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Армения может выйти из под влияния РФ и устремиться к США

Пятница, 14 Декабря 2018 12:21
Армения может выйти из под влияния РФ и устремиться к США Фото из открытых источников

Досрочные парламентские выборы завершились в Армении. Как и прогнозировали аналитики, и.о. премьер-министра Никол Пашинян, пришедший к власти в результате "цветной революции", укрепил свои позиции — заокеанские партнеры Пашиняна, очевидно, добились своего.

 

Пашинян, как напоминает информационно-аналитический портал "ПолитПазл", пришел к власти в Армении в апреле 2018-го года, на волне т.н. цветной революции. Теперь, по итогам состоявшихся досрочно парламентских выборов, Пашинян сосредоточил в своих руках всю полноту законодательной власти, то есть, план организаторов цветного переворота пока что работает.

 

Американские партнеры Пашиняна сделали правильную ставку — премьер-министр сумел расставить нужных людей на ключевых постах и нанести точечные удары по представителям прежней власти Армении. Политическая арена страны полностью обновлена, оппозиция подавлена, а все попытки вернуть прежний режим обречены на провал.

 

Сейчас, после досрочных выборов в парламент, можно говорить об окончательной победе над силами, которые сопротивлялись новой власти. Соответственно, курс Армении отныне будет прозападным.

 

"Ереван выходит из зоны геополитического влияния Российской Федерации. В рамках этой концепции Армения должна превратиться в точку напряженности, играющую определенную роль в масштабах всего региона. Понятно, что совсем скоро в политике Армении появятся антироссийские тенденции, подогреваемые Западом", — говорят эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Армения
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