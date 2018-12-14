Эксперт поставил на место политика, который назвал российские Ту-160 музейными экспонатами

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Посол Соединенных Штатов Америки в Колумбии Кевин Уитакер назвал "рухлядью" российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, прилетевшие накануне в Венесуэлу. Слова посла вызвали недоумение у компетентных экспертов — сообщает издание Nation News.

Уитакер заявил в эфире колумбийского радио RCN, что переброска российских самолетов в Венесуэлу — это не провокация, т.к. Москва направила в страну не боевую авиацию, а "музейные экспонаты".

Ранее, напомним, в Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара приземлились два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС РФ.

Слова американского посла прокомментировал Владимир Попов, заслуженный военный летчик и авиационный эксперт. Попов говорит, что посол США, очевидно, мало что знает о российской авиационной технике.

"Ту-160 являются актуальными боевыми самолетами, которые будут применяться еще очень долго. Все благодаря передовым технологиям, на основе которых создавались эти ракетоносцы. Платформа, на которой построен самолет, разработана с большим заделом на будущее, так что говорить о том, что Ту-160 устарели, нельзя ни в коем случае. Это вообще очень и очень интересный самолет, некоторые характеристики которого по-настоящему уникальны. Ту-160 позволяют использовать самое современное вооружение — например, гиперзвуковые ракеты, так что назвать их устаревшими просто язык не поворачивается. Странно, что господин посол не вспомнил, что американским Б-52 вообще уже 50 лет", — сказал Попов.