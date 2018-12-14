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Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Пятница, 14 Декабря 2018 09:18
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Фото из открытых источников

Страны ЕС так и не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта на Азове. Усиления давления требовали восточные члены ЕС — Польша, Эстония и Литва, — однако в Германии и Франции их энтузиазм не поддержали.

 

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы, пишет РБК.

 

В документе говорится о том, что Европейский совет «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией». Власти ЕС потребовали от России немедленного освобождения задержанных украинских моряков, возвращения кораблей ВМС Украины и обеспечения свободы мореплавания через Керченский пролив. «Применению Россией военной силы нет оправдания», — подчеркивается в заявлении.

 

В качестве ответа на действия Москвы Европейский совет заявляет. что готов принять меры «по дальнейшему укреплению поддержки пострадавших районов Украины». Однако о конкретных мерах в отношении России в документе не говорится.

 

Накануне агентство Reuters опубликовало слова одного из представителей Германии на саммите ЕС в Брюсселе. По словам собеседника агентства, оставшегося анонимным, странам ЕС так и не удалось прийти к единому мнению о новых санкциях в отношении России.

 

В то же время действовавшие ранее санкции против России Евросоюз все же продлил. Как сообщил 13 декабря глава Совета ЕС Дональд Туск, это связано с «нулевым прогрессом» в выполнении минских соглашений.

 

После задержания Россией украинских кораблей в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко вместе с польским коллегой Анджеем Дудой попросил Евросоюз усилить санкционное давление на Россию. Эту идею поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк. резолюцию с требованием усилить санкции принял также сейм Литвы.

 

Тем не менее, глава МИДа Хайко Маас 7 декабря заявил, что Берлин пока не рассматривает вопрос о введении новых санкций. «В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — сказал министр.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Керченский инцидент
Интернет и СМИ
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