Кадыров назвал свое самое важное достижение на посту главы Чечни

В республике больше нет блок-постов повсюду, военных в больницах, школах и других социальных объектах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его главное достижение на посту руководителя республики — это обеспечение должного уровня безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
— Главное достижение, в первую очередь для населения, — это безопасность, — сказал Кадыров.
Он отметил, что прежде в Чечне были похищения людей, блок-посты повсюду, военные в больницах и школах, пишет Лайф.
— Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, плюс восстановили всё, — сказал глава региона.
Кадыров отметил, что сейчас республика развивается не только благодаря дотациям из Москвы, но и через инвестиции.
Ранее Кадыров заявлял, что величие России в единстве её народов.
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