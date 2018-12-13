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Германия использовала "способ Путина" ради отказа от антироссийских санкций

Четверг, 13 Декабря 2018 15:32
Германия использовала &quot;способ Путина&quot; ради отказа от антироссийских санкций Фото из открытых источников

Отказ от новых антироссийских санкций, озвученный главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, является очень показательным — говорит эксперт Конгресса местного и регионального самоуправления Совета Европы Юрий Почта, отмечая, что в Германии, очевидно, решили воспользоваться "способом Путина", чтобы не играть в предвыборные игры Порошенко.

 

"Германия должна была ввести новые санкции против Российской Федерации по просьбе украинского президента Петра Порошенко, который устроил провокацию в Керченском проливе, чтобы сорвать выборы. Но европейцы, похоже, понимают, что украинское руководство преследует собственные политические цели, когда говорит о необходимости новых санкций против РФ, поэтому отказывается участвовать в этих играх", — цитирует политолога федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Под "способом Путина", как уточняет эксперт, имеется в виду недавний комментарий президента РФ — Владимир Путин заявил, что не собирается разговаривать с Петром Порошенко по телефону, чтобы не участвовать в предвыборной кампании последнего.

 

В Германии, как видим, тоже осознают, что любое подыгрывание Украине — это опасно, поэтому обсуждения инцидента в Керченском проливе, которые ведутся в Берлине, отличаются мягкостью и обтекаемостью.

 

Глава МИД Германии Хайко Маас, напомним, заявил, что Германия не будет вводить санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, так как этот шаг лишь усилит напряженность в Азовском море.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Германия
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