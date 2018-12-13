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Дагестанский вариант для Ставропольского края. Что будет после отставки Владимирова?

Четверг, 13 Декабря 2018 14:47
Дагестанский вариант для Ставропольского края. Что будет после отставки Владимирова? Фото из открытых источников

Ряд наблюдателей считает, что в Ставропольском крае возможно повторение «дагестанского сценария», когда со сменой власти в регионе происходит смена элит с масштабной антикоррупционной зачисткой. Возможен ли такой вариант?

 

На этой неделе обозреватель журнала «Профиль» предположил, что Ставрополье в 2019 году может повторить судьбу соседнего Дагестана. Там, напомним, с начала 2018 года идет большая охота на коррупционеров. Спецоперация была инициирована новым главой республики Владимиром Васильевым при поддержке федеральных властей.

 

На Ставрополье сегодня сложилась примерно такая же обстановка, что и в Дагестане образца 2017 года. Действующий губернатор практически не решает проблем региона, растут коррупция и преступность, все больше чиновников замешаны в скандалах. Население стремительно нищает и теряет доверие к власти, а ситуация в крае подрывает авторитет самого президента.

 

Чтобы восстановить управляемость региона и купировать протестные настроения, Кремль может решиться на досрочную замену Владимира Владимирова на более популярную и послушную фигуру.

 

Тем более что системная оппозиция тоже не дремлет. В сентябре 2019 года на Ставрополье пройдут выборы губернаторов. По данным Центра электоральных практик, действующий глава региона почти не имеет шансов быть переизбранным. А вот кандидаты от КПРФ и ЛДПР вполне могут аккумулировать протестный электорат и повторить успех осени 2018 года, когда оппозиционные кандидаты выиграли выборы сразу в нескольких регионах.

 

По слухам, от КПРФ на выборы может пойти популярный и харизматичный оратор генерал Виктор Соболев. ЛДПР же планирует выдвинуть молодого руководителя краевого отделения партии Александра Пелюха.

 

В общем и целом, в регионе складывается ситуация отнюдь не в пользу действующего губернатора: им недовольны в Кремле, им недовольно население, его падения ждет оппозиция.

 

Единственный шанс Кремля удержать регион в своих руках – инициировать спецоперацию по «дагестанскому сценарию». А для этого Ставрополью нужна новая фигура во главе исполнительной власти. Да такая, чтобы не уступать по решительности Владимиру Васильеву. Может, тогда жители региона, наконец, поверят власти и пойдут голосовать за ее кандидата.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика
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