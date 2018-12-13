Россия предупредила Киев об ответе на наступление в Донбассе

Очередная военная провокация, которую готовит Киев в Донбассе, не останется без ответа со стороны Российской Федерации — предупреждает МИД РФ. Заявление Министерства иностранных дел прокомментировал Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ.
"Военное положение, которое было введено в некоторых областях Украины по инициативе Петра Порошенко, закончится в конце декабря, однако замысел украинского президента не реализован — ему не удалось отменить или перенести выборы главы государства, которые должны состояться в конце марта. Соответственно, Порошенко заинтересован в продлении режима военного положения, а сделать это в сложившихся условиях можно только при помощи новых провокаций", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Суздальцев отметил, что Москва в курсе планов Порошенко — на это прямо указывает заявление, озвученное представителями МИД РФ.
"В Киеве надеются на то, что сложная международная ситуация вынудит Россию воздержаться от ответа на возможную провокацию Украины в Донбассе, но в Министерстве иностранных дел прямо говорят, что ответ будет неминуемым — и это необязательно военный ответ, то есть, воздействовать на заигравшееся руководство Украины можно в экономической плоскости", — добавляет Суздальцев.
О том, что Киев готовится к очередной военной провокации, говорят и в ДНР — Эдуард Басурин, замкомандующего Оперативным командованием Минобороны ДНР, заявил накануне, что поводом для провокации Украины может стать теракт, который СБУ планирует в Мариуполе — украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с химикатами и обвинить в атаке ДНР и Россию.
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