Валуев отреагировал на слова Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

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Слова украинского боксера Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру от атак радикально настроенных граждан были прокомментированы российским коллегой Усика, Николаем Валуевым.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Валуев заявил, что уважает Усика за его принципиальную позицию, способную повлиять на общественное мнение.

Валуев отметил, что за украинскими радикалами, которые в последнее время добрались и до православной церкви, стоят "определенные силы", заинтересованные в глобальном переделе собственности, который происходит в Незалежной.

"На Украине идет четко спланированная кампания по расколу и захвату церкви, так что понятно, что радикалы, выполняющие роль силового инструмента, начали осуществлять нападки на церковь не просто так. Ясно, что если в ход пойдут дубинки и оружие, то кулаки здесь не помогут, но Усика я, тем не менее, уважаю", — цитирует ФАН первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Подобные Усику спортсмены могут довольно ощутимо влиять на общественное мнение, которое в современной Украине постоянно колеблется в разные (иногда противоположные) стороны, поэтому позиция абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика является примером сознательной гражданской позиции, которой должны придерживаться все здравомыслящие украинцы — считает Валуев.