Четверг 13 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Валуев отреагировал на слова Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Валуев отреагировал на слова Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Четверг, 13 Декабря 2018 12:21
Валуев отреагировал на слова Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру Фото из открытых источников

Слова украинского боксера Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру от атак радикально настроенных граждан были прокомментированы российским коллегой Усика, Николаем Валуевым.

 

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Валуев заявил, что уважает Усика за его принципиальную позицию, способную повлиять на общественное мнение.

 

Валуев отметил, что за украинскими радикалами, которые в последнее время добрались и до православной церкви, стоят "определенные силы", заинтересованные в глобальном переделе собственности, который происходит в Незалежной.

 

"На Украине идет четко спланированная кампания по расколу и захвату церкви, так что понятно, что радикалы, выполняющие роль силового инструмента, начали осуществлять нападки на церковь не просто так. Ясно, что если в ход пойдут дубинки и оружие, то кулаки здесь не помогут, но Усика я, тем не менее, уважаю", — цитирует ФАН первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

 

Подобные Усику спортсмены могут довольно ощутимо влиять на общественное мнение, которое в современной Украине постоянно колеблется в разные (иногда противоположные) стороны, поэтому позиция абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика является примером сознательной гражданской позиции, которой должны придерживаться все здравомыслящие украинцы — считает Валуев.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Киев
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата Россия объявила словацкого дипломата персоной нон грата Работающий в Москве военный дипломат из Словакии был объявлен персоной нон грата Министерством иностранных дел Российской Федерации. Дипломату, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, необходимо покинуть страну в…
В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется. По информации…
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС…
Читайте также
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Бесцеремонность наших американский «друзей» уже, воистину, не знает границ. Несколько заявлений, сделанных вчера официальными представителями США, четко и недвусмысленно дают понять всему миру: события в Керченском проливе являются спецоперацией, проведенной…
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? Противостояние французского народа с правоохранителями и руководителями страны сейчас буквально захватили телеэкраны всех телевизоров мира. Одни радостно отмечают о том, что именно так нужно добиваться своего, вторые замечают способности местных…
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США Как известно, американская экономика является одной из самых сильных (а может даже и самой сильной) в мире. И подобное положение вещей стало возможным в большей степени из-за хитрых решений руководства…
Тема дня
Странная правда про Терезу Мэй Странная правда про Терезу Мэй

Вчера поздно вечером стало известно, что депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы его поблагодарить, но Росгвардия мешает.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.