Названы последствия резолюции США против "Северного потока-2"

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Евроатлантическая солидарность может окончательно загнуться под ударами Вашингтона, где решили отгородить европейцев от дешевого газа из России и заставить их покупать исключительно американские энергоносители. Так считает Константин Блохин из Центра проблем безопасности РАН, поделившийся соображениями с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовала по резолюции, направленной против "Северного потока - 2". Европейские власти должны отказаться от газотранспортной системы, которую американское руководство считает "шагом назад для энергетической безопасности ЕС и интересов США".

Члены Палаты представителей уверены, что администрации президента Дональда Трампа необходимо задействовать все доступные средства, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток - 2". Это, в частности, пакеты новых, более жестких санкций.

"Документ, который единогласно поддержали конгрессмены, прямо указывает на желание США полностью заблокировать ЕС от поставок доступного газа из РФ. Более того — европейские державы должны приобретать газ только у США. Очевидно, что если Вашингтон будет продолжать гнуть эту линию, то ни о какой евроатлантической солидарности не может быть и речи — даже самые лояльные союзники отвернутся от такого "экономического партнера", которым для Европы желают стать Соединенные Штаты", — говорит Блохин.

Трамп, как отмечает эксперт, и так серьезно подорвал евроатлантическую солидарность, когда вышел из ядерной сделки по Ирану и Парижского соглашения по климату, а также инициировал выход из договора РСМД.