"Нафтогаз" обратился в американский суд с иском против "Газпрома"

Украинская газовая компания "Нафтогаз" продолжает предпринимать попытки разрешить судебные тяжбы с российской корпорацией "Газпром" в свою пользу. На этот раз юристы "Нафтогаза" решили попытать счастья в судебных инстанциях Соединенных Штатов Америки.
По данным издания "КоммерсантЪ", "Нафтогаз" обратился с иском против "Газпрома" в суды Южного и Северного округов американского штата Техас.
Иски, о которых идет речь, были зарегистрированы судами Техаса шестого декабря. Ответчиками по искам являются компании Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA — американское подразделение группы "Газпром") и DeGolyer & MacNaughton (консалтинговая структура).
Согласно хитрому плану руководства украинской газовой компании, американский суд должен обязать GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton предоставить "Нафтогазу" информацию, которая поможет украинской стороне в судебном процессе против российской энергетической корпорации в Нидерландах.
В начале прошлого года, напомним, Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с российской компании 4.637 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
Речь идет о деле о транзите голубого топлива через территорию Украины. Затем сумма сократилась до 2.56 млрд, однако "Нафтогаз" не получил и этих денег, т.к. "Газпром" расторг все контакты с украинской стороной и добился приостановки исполнения судебного решения.
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