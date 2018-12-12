Среда 12 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» "Нафтогаз" обратился в американский суд с иском против "Газпрома"

"Нафтогаз" обратился в американский суд с иском против "Газпрома"

Среда, 12 Декабря 2018 12:29
&quot;Нафтогаз&quot; обратился в американский суд с иском против &quot;Газпрома&quot; Фото из открытых источников

Украинская газовая компания "Нафтогаз" продолжает предпринимать попытки разрешить судебные тяжбы с российской корпорацией "Газпром" в свою пользу. На этот раз юристы "Нафтогаза" решили попытать счастья в судебных инстанциях Соединенных Штатов Америки.

 

По данным издания "КоммерсантЪ", "Нафтогаз" обратился с иском против "Газпрома" в суды Южного и Северного округов американского штата Техас.

 

Иски, о которых идет речь, были зарегистрированы судами Техаса шестого декабря. Ответчиками по искам являются компании Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA — американское подразделение группы "Газпром") и DeGolyer & MacNaughton (консалтинговая структура).

 

Согласно хитрому плану руководства украинской газовой компании, американский суд должен обязать GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton предоставить "Нафтогазу" информацию, которая поможет украинской стороне в судебном процессе против российской энергетической корпорации в Нидерландах.

 

В начале прошлого года, напомним, Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с российской компании 4.637 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

 

Речь идет о деле о транзите голубого топлива через территорию Украины. Затем сумма сократилась до 2.56 млрд, однако "Нафтогаз" не получил и этих денег, т.к. "Газпром" расторг все контакты с украинской стороной и добился приостановки исполнения судебного решения.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Нафтогаз
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов. Что произошло Вооруженный огнестрельным оружием мужчина…
Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» «Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Образцы будут возвращены на Землю…
Цена европейского газа для Украины установила рекорд Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического…
Читайте также
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Замечательное, можно даже сказать - эпохальное открытие сделали во Франции. Там, очевидно привыкнув по канонам Голливуда искать у каждого супергероя суперсилу (или суперспособность), докопались наконец-таки до ответа на вопрос: Что…
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? Противостояние французского народа с правоохранителями и руководителями страны сейчас буквально захватили телеэкраны всех телевизоров мира. Одни радостно отмечают о том, что именно так нужно добиваться своего, вторые замечают способности местных…
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Бесцеремонность наших американский «друзей» уже, воистину, не знает границ. Несколько заявлений, сделанных вчера официальными представителями США, четко и недвусмысленно дают понять всему миру: события в Керченском проливе являются спецоперацией, проведенной…
Тема дня
Америка собирается напасть на Китай? Америка собирается напасть на Китай?

Вчера в ответ на арест в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу (слева) в Китае был задерж...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.