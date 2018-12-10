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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Понедельник, 10 Декабря 2018 16:44
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля будущего года. Об этом украинский президент написал в своем твиттере.

 

«Закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией». Подписано», — написал Порошенко.

 

Договор о дружбе Украины и России был подписан 31 мая 1997 года в Киеве и вступил в действие 1 апреля 1990 года. Он предполагал стратегическое партнерство между странами.

 

Ранее Порошенко обещал подписать закон о прекращении дружбы с Россией, напоминает Газета.ру.

 

Решение о разрыве Договора украинская сторона приняла после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Порошенко Лента новостей Украины
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