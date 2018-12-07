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Жириновский призвал застроить Сибирь теплицами

Пятница, 07 Декабря 2018 10:58
Жириновский призвал застроить Сибирь теплицами Фото из открытых источников

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил застроить Сибирь теплицами, подогреваемыми "подземными теплыми морями", и "завалить" с их помощью весь мир овощами.

 

Эта радикальная инициатива, по словам политика, позволит решить проблему голода, все еще нависающую над многими регионами планеты.

 

"Голод, страшный голод, миллионы и десятки миллионов людей голодают и умирают. У нас в России сто пятьдесят миллионов гектаров — по гектару на каждого россиянина, мы можем накормить весь мир!", — цитирует Жириновского Федеральное агентство новостей.

 

Глава ЛДПР уверен, что за Уралом существуют огромные подземные моря с теплой водой, которые можно использовать для создания теплиц. В результате на рынке появятся дешевые овощи, которые будут доступны весь год.

 

В том, что теплиц в Сибири нет до сих пор, Жириновский винит большевиков. "Если бы не они, мы бы сейчас экспортировали огромные объемы продовольствия — колбасу, мясо, хлеб, весь мир завалили бы своей едой, овощами, кроликами, салом, булочками, и так далее, это большевики всё уничтожили, подонки такие, ликвидировали весь наш продовольственный потенциал, это же катастрофа!", — отметил политик.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Жириновский
 

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