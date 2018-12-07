Жириновский призвал застроить Сибирь теплицами

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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил застроить Сибирь теплицами, подогреваемыми "подземными теплыми морями", и "завалить" с их помощью весь мир овощами.

Эта радикальная инициатива, по словам политика, позволит решить проблему голода, все еще нависающую над многими регионами планеты.

"Голод, страшный голод, миллионы и десятки миллионов людей голодают и умирают. У нас в России сто пятьдесят миллионов гектаров — по гектару на каждого россиянина, мы можем накормить весь мир!", — цитирует Жириновского Федеральное агентство новостей.

Глава ЛДПР уверен, что за Уралом существуют огромные подземные моря с теплой водой, которые можно использовать для создания теплиц. В результате на рынке появятся дешевые овощи, которые будут доступны весь год.

В том, что теплиц в Сибири нет до сих пор, Жириновский винит большевиков. "Если бы не они, мы бы сейчас экспортировали огромные объемы продовольствия — колбасу, мясо, хлеб, весь мир завалили бы своей едой, овощами, кроликами, салом, булочками, и так далее, это большевики всё уничтожили, подонки такие, ликвидировали весь наш продовольственный потенциал, это же катастрофа!", — отметил политик.