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Как опубликовано на портале Политпазл, в правительстве Украины путём голосования было принято решение расторгнуть соглашение о дружественных взаимоотношениях с российским государством.

Данное решение было принято 227 политиками. Это значит, что новое соглашение никто не будет продлевать по истечению его срока весной 2019 года. Такое предложение на обсуждение вынес глава государства Петр Порошенко.

Франц Клинцевич, состоявший в Совете Федерации, уверен, что такое решение небезопасно для Украины в экономических, политических и военных сферах, таким способом украинское государство потихоньку толкают к военным действиям. Все, кто за этим стоит, создают такие условия, чтобы Украина расторгла всяческие отношения с Россией, не учитывая мнение обычных людей.

Также Клинцевич отметил, что народ напуган войной и националистическими движениями, давлением силовиков, которые имеют влияние из-за своей безнаказанности. Молодым людям «вбивают» в голову, действуя на сознание, что Россия это захватчик, русский народ - это недруг. Всё это может закончится либо падением страны в бездну, либо попытками противостоять тем, кто встанет на пути.