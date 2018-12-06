Великобритания начнет следить за автомобилями дипломатов из РФ

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Британская контрразведывательная структура МИ-5, а также другие службы разведки Соединенного Королевства, будут следить за дипломатическими сотрудниками из Российской Федерации.

По данным издания Daily Mirror, полученным от инсайдеров из разведывательных служб, слежка будет осуществляться за автомобилями российских дипломатов, работающих в Британии. Соответствующее решение было принято для того, чтобы помешать представителям Москвы выполнять разведывательные задачи.

В Великобритании, как стоит отметить, считается, что все дипломаты из РФ автоматически являются еще и разведчиками, так что в решении британских властей следить за автомобилями дипломатических сотрудников в общем-то нет абсолютно ничего странного.

В документах, которые оказались в распоряжении в британских СМИ, содержатся рекомендации, адресованные сотрудникам разведывательных структур — то есть, речь идет о советах, как лучше следить за российскими дипломатами.

Лондон серьезно заинтересовался деятельностью работающих в Британии российских дипломатов после того, как в марте этого года на территории Королевства был отравлен бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль.