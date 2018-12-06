В РФ рассказали о жизни в приграничных областях после введения Киевом военного положения

Военное положение, введенное высшим руководством Украины в рамках сложных политических махинаций, может довольно негативно отразиться на и без того стагнирующей украинской экономике — говорят эксперты. О том, как военное положение на Украине отражается на приграничных регионах Российской Федерации, пишет издание "ПолитЭксперт".
По его данным, в, например, Белгородской области, говорят, что отношения между Россией и Украиной — это прерогатива президента и федерального правительства, и, соответственно, военное положение в соседней стране не подразумевает никаких особых мер на региональном уровне. Тем не менее, в области на всякий случай были усилены меры правопорядка.
Власти Воронежской области сделали примерно такое же заявление.
В Курской области ответили на запрос "ПолитЭксперта" более детально. Здесь говорят, что в связи с пограничным статусом региона, военное положение на Украине повлияет на транспортировку международных грузов через территорию области. Эта мера, впрочем, никак не отразится на жизни простых обывателей, которых обострение ситуации в соседнем государстве не коснется в принципе.
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