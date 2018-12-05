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Украина готовится повторить судьбу Прибалтики

Среда, 05 Декабря 2018 13:55
Украина готовится повторить судьбу Прибалтики Фото из открытых источников

Прибалтийский сценарий, в рамках которого развивается ситуация в Украине, приведет к полному уничтожению промышленного потенциала страны — украинская экономика будет переведена на примитивные аграрные рельсы, подразумевающие отставание во всех ключевых жизненных сферах.

 

Такое заявление в рамках беседы с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" сделал Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

 

Украинского обывателя, по словам Жарихина, продолжают запугивать ужасами российской военной агрессии, а страна в это время стремительно беднеет и деградирует. Население сокращается, самые квалифицированные кадры уезжают за рубеж, предприятия закрываются, растет безработица и тотальная нищета, а власть продолжает оправдывать ситуацию "рукой Кремля".

 

Абсурдная ситуация с каждым днем становится лишь все более катастрофичной — военное положение, запрет на въезд в Украину российским мужчинам 16-60 лет, а теперь слухи о блокировке активов российского бизнеса (это, если что, огромное количество предприятий, на которых трудятся не "люди из Кремля", а простые граждане Украины) — такими темпами украинская власть может даже перевыполнить свой план по уничтожению украинцев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина
 

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