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Прибалтийский сценарий, в рамках которого развивается ситуация в Украине, приведет к полному уничтожению промышленного потенциала страны — украинская экономика будет переведена на примитивные аграрные рельсы, подразумевающие отставание во всех ключевых жизненных сферах.

Такое заявление в рамках беседы с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" сделал Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

Украинского обывателя, по словам Жарихина, продолжают запугивать ужасами российской военной агрессии, а страна в это время стремительно беднеет и деградирует. Население сокращается, самые квалифицированные кадры уезжают за рубеж, предприятия закрываются, растет безработица и тотальная нищета, а власть продолжает оправдывать ситуацию "рукой Кремля".

Абсурдная ситуация с каждым днем становится лишь все более катастрофичной — военное положение, запрет на въезд в Украину российским мужчинам 16-60 лет, а теперь слухи о блокировке активов российского бизнеса (это, если что, огромное количество предприятий, на которых трудятся не "люди из Кремля", а простые граждане Украины) — такими темпами украинская власть может даже перевыполнить свой план по уничтожению украинцев.