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Российский сенатор ответил на угрозы Госдепа из-за украинских кораблей

Среда, 05 Декабря 2018 10:54
Российский сенатор ответил на угрозы Госдепа из-за украинских кораблей Фото из открытых источников

Сделанное высокопоставленным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки заявление о "последствиях и боли", которые ждут Россию в том случае, если нарушившие границу украинские моряки не будут освобождены из-под ареста — это проявление неуважения к РФ со стороны Вашингтона.

 

В этом, как сообщает издание Nation News, уверен Евгений Серебренников из Совета Федерации России.

 

Сенатор особенно подчеркнул тот факт, что украинские моряки были задержаны на полностью законных основаниях, т.к. они нарушили государственную границу Российской Федерации и создали опасную ситуацию.

 

"Полагаю, что задержание моряков из Украины, которые провели угрожающую российской безопасности акцию — это вполне нормальная и полностью законная практика, в которой Россию никто не имеет права упрекать. С нашей стороны бессмысленно соглашаться на какие-то условия, диктуемые из США. Сам по себе тон, в котором подобные условия озвучивает Госдеп США — это очередное проявление неуважительного отношения к России. Американцы, впрочем, считают свою политику единственно правильной, но это их, а не наша, проблема", — говорит Серебренников.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости
 

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