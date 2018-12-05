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Что принесла Ставрополью провальная политика губернатора

Среда, 05 Декабря 2018 10:02
Что принесла Ставрополью провальная политика губернатора Фото из открытых источников

В Москве на пресс-конференции организовали встречу главы Ставрополья Владимира Владимирова и журналистов, участники обсудили положение дел в регионе. 

 

Несколько лет руководства регионом принесли Владимирову только сомнительные результаты, эта ситуация складывается перед будущими выборами. 

 

На встрече затронули проблему, которая связана с долгами теплоснабжающих компаний. Из-за этого существовал риск срыва отопительного сезона в ряде муниципалитетов. По мнению Владимирова, нужен специальный механизм вхождения в право собственности проблемного предприятия нового владельца. Сейчас же проблема как была, так и остается.

 

Глава края ответил журналистам, что у него нет сведений о прошлой жизни людей, находящихся при власти. Это прозвучало во время обсуждения темы о том, что некоторые чиновники имеют криминальное прошлое.

 

Участники обсудили жалобы местных жителей на точечную застройку и ликвидацию деревьев. Насчет застройки губернатор объяснил, что ситуация должна решаться на основе градостроительного плана. При этом сами жителей городов видят, что стройки продолжаются.

 

Владимиров был краток по поводу вырубки деревьев, сообщив, что в крае высаживают новые растения. Только никто не затронул тему, что саженцы очень часто погибают из-за внешних условий.

 

Руководитель региона пообещал реализовать программу для помощи восточным районам, где происходит отток населения. Это прозвучало только сейчас, хотя еще несколько лет назад люди заявляли, что остались одни.

 

Постоянный кризис в регионе мешает его развитию. Из-за этого Владимирову предрекают дальнейшую отставку.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика
 

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