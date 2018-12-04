Эксперты назвали возможные причины информационной атаки на «Роскосмос»

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Масштабная информационная атака, которой подверглась государственная корпорация "Роскосмос", была организована для того, чтобы создать для компании негативный имидж. Такое заявление, по данным информационного портала "НьюИнформ", сделал Владимир Устименко, глава пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее, напомним, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в деятельности госкорпорации были обнаружены серьезные финансовые нарушения. Вслед за Кудриным аналогичные заявления сделали и представители Генеральной прокуратуры.

В "Роскосмосе" уверены, что "злую шутку" с госкорпорацией сыграла открытость, которой придерживается "Роскосмос".

"В российской космической отрасли происходит серьезная реконфигурация, итогом которой станет создание профильных холдингов. Уже сейчас активно создаются приборостроительный, ракетный и двигателестроительный холдинги, и очевидно, что этот процесс сопровождается значительным расходованием финансов. Но кому-то выгодно, чтобы у космической отрасли России был образ бессмысленной корпорации, которая только и делает, что пожирает деньги из бюджета", — говорит Устименко.