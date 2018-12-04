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Эксперты назвали возможные причины информационной атаки на «Роскосмос»

Вторник, 04 Декабря 2018 14:34
Эксперты назвали возможные причины информационной атаки на «Роскосмос» Фото из открытых источников

Масштабная информационная атака, которой подверглась государственная корпорация "Роскосмос", была организована для того, чтобы создать для компании негативный имидж. Такое заявление, по данным информационного портала "НьюИнформ", сделал Владимир Устименко, глава пресс-службы "Роскосмоса".

 

Ранее, напомним, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в деятельности госкорпорации были обнаружены серьезные финансовые нарушения. Вслед за Кудриным аналогичные заявления сделали и представители Генеральной прокуратуры.

 

В "Роскосмосе" уверены, что "злую шутку" с госкорпорацией сыграла открытость, которой придерживается "Роскосмос".

 

"В российской космической отрасли происходит серьезная реконфигурация, итогом которой станет создание профильных холдингов. Уже сейчас активно создаются приборостроительный, ракетный и двигателестроительный холдинги, и очевидно, что этот процесс сопровождается значительным расходованием финансов. Но кому-то выгодно, чтобы у космической отрасли России был образ бессмысленной корпорации, которая только и делает, что пожирает деньги из бюджета", — говорит Устименко.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Роскосмос
 

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