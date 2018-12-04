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Проблемы ждут США, а не Россию - эксперт про выход Катара из ОПЕК

Вторник, 04 Декабря 2018 08:34
Проблемы ждут США, а не Россию - эксперт про выход Катара из ОПЕК Фото из открытых источников

Власти Катара объявили о скором выходе государства из ОПЕК, чем спровоцировали бурные дискуссии, связанные с будущим мирового рынка энергоресурсов. О том, как решение Дохи отразится на рынке нефти и газа, в беседе с представителями информационно-аналитического портала "ПолитПазл" рассказал Сергей Правосудов, гендиректор Института национальной энергетики.

 

Катарский госминистр по вопросам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что Доха выйдет из состава Организации стран – экспортеров нефти первого января 2019-го года. Решение объясняется желанием Катара нарастить объемы добычи СПГ.

 

"Выход Катара из ОПЕК объясняется двумя основными факторами. Один из них лежит в политической плоскости и связан с не очень хорошими отношениями с Саудовской Аравией, а второй — чисто экономический, обусловленный тем, что Катар традиционно специализируется на добыче газа, а нефти добывает сравнительно немного. Но добыча конденсата автоматически увеличивается, если усилить добычу газа, то есть, покидая ОПЕК, Катар просто желает избавиться от неудобных ограничений", — говорит Правосудов.

 

Российской Федерации, как уверен эксперт, не следует рассматривать выход Катара из ОПЕК в качестве опасности — позиции Катара на нефтяном рынке далеки от лидерских, поэтому решение Дохи никак не отразится на России. А вот планы Соединенных Штатов Америки по наращиванию производства и экспорта СПГ могут оказаться под угрозой, т.к. Катар намерен "откусить" существенную часть этого рынка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Катар
 

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