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Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Вторник, 04 Декабря 2018 08:22
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Фото из открытых источников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что вылетает с визитом в Россию, где он намерен провести «очень интенсивную и важную встречу» с российским лидером Владимиром Путиным.

 

Об эом пишет RT.

 

«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — написал он. 

 

По его словам, встреча с Путиным состоится «завтра».

 

Ранее Мадуро провёл встречу с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Путин
 

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