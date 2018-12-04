Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что вылетает с визитом в Россию, где он намерен провести «очень интенсивную и важную встречу» с российским лидером Владимиром Путиным.

Об эом пишет RT.

«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — написал он.

По его словам, встреча с Путиным состоится «завтра».

Ранее Мадуро провёл встречу с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.