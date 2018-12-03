Милонов прокомментировал жалобы Порошенко на нежелание Путина разговаривать с ним

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Глава Украины Петр Порошенко снова пожаловался на отсутствие коммуникации с президентом России Владимиром Путиным — последний, по словам Порошенко, упорно не желает обсуждать с ним инцидент в Керченском проливе. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

Депутат уверен, что Порошенко лжет. "Вся эта история с украинскими кораблями в Керченском проливе — масштабная провокация, которая была задумана так, чтобы выставить Россию в максимально негативном свете. Порошенко, при этом, хочет выглядеть как жертва "путинской агрессии", поэтому делает уже не первое заявление о том, что Путин якобы не хочет обсуждать с ним актуальные проблемы", — цитирует Милонова издание "ПолитЭксперт".

Милонов считает, что роль Порошенко в сложившейся ситуации тоже весьма невелика, то есть, провокация была организована под руководством специалистов из Соединенных Штатов Америки.

"Порошенко — номинальный руководитель территории, с которой была осуществлена спецоперация США. Соответственно, Путину просто не о чем разговаривать с украинским президентом", — говорит Милонов, добавляя, что если бы Порошенко хотел что-то обсудить с российским руководством, то позвонил бы Путину до того, как посылать военные корабли в Керченский пролив.