В Берлине призвали к "перезагрузке" отношений Германии и России

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Призыв к "перезагрузке" отношений с Москвой, озвученный немецким политиком Маттиасом Платцеком, является отражением набирающих силу тенденций, которые фиксируются в Европейском союзе. Так считает Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, поделившийся мнением с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

"Не только в Германии, но и в целом в Европе можно все чаще услышать призывы к нормализации отношений с Россией. Западные политики начинают понимать, что в попытках давить на Россию при помощи санкций нет никакого смысла — гораздо выгоднее сотрудничать с Москвой", — говорит Бышок.

Эксперт добавил, что ЕС раз за разом продлевает действующие против России санкции не потому, что Москва придерживается какой-то неправильной с точки зрения европейцев политики, а просто потому, что санкции в отношении РФ помогают сохранить единство внутри Европейского союза, пошатнувшееся в результате "Брекзита" и усиления влияния правопопулистских политических сил.

В этом контексте слова председателя Германо-Российского форума Маттиаса Платцека о необходимости "перезагрузки" отношений РФ и совместном с Россией выстраивании новой европейской безопасности — это намек на то, что антироссийский курс ЕС может измениться в обозримом будущем.