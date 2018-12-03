Среди задержанных в Грузии вооруженных украинцев был депутат Верховной рады

Среди украинских граждан, задержанных в Грузии в связи с незаконным приобретением и хранением оружия, был Семен Семенченко, депутат Верховной рады Украины и бывший командир батальона "Донбасс".
О задержании Семенченко в Тбилиси сообщил Илья Кива, председатель Социалистической партии Украины.
Согласно информации, опубликованной на фейсбук-странице председателя украинской Соцпартии, Семен Семенченко смог избежать ареста благодаря своему дипломатическому паспорту. В данный момент депутат вылетел из Тбилиси в неизвестном направлении.
Игорь Мосийчук, еще один депутат украинской Верховной рады, говорит, что инцидент с участием Семенченко — это настоящий дипломатический скандал, который может серьезно навредить международному диалогу между Украиной и Грузией.
"Если ситуация с Семенченко повредит украинско-грузинским отношениям, то оценку действиям народного депутата должна дать прокуратура. Потому речь идет о дипломатической диверсии, которая должна наказываться по закону", — заявил Мосийчук.
Сам Семенченко назвал информацию о своем задержании в Грузии "фейковой новостью". Парламентарий отметил, что у него нет дипломатического паспорта, поэтому для властей Грузии он является обыкновенным туристом.
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