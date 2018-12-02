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Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Воскресенье, 02 Декабря 2018 10:50
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.

 

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал российский лидер.

 

Путин выразил сожаление, что не удалось полноценно пообщаться с американским президентом. Он отметил, что эта встреча давно назрела.

 

По словам главы российского государства, это связано с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как Трамп объявил о намерении США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

 

Комментируя причины отказа президента Соединенных Штатов от полноценных переговоров, Путин отметил, что его коллега "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.

 

Президент России напомнил, что первоначально было запланировано провести двустороннюю встречу в Париже, в ходе торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, однако эту встречу отменили, не желая разрушать график работы в рамках памятных мероприятий, "чтобы не создавать проблем для хозяев" при том, что участвовало очень много гостей.

 

"Перенесли на Буэнос-Айрес. Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море", — сказал Путин, высказав предположение, что именно по этим соображениям США сочли целесообразным не проводить встречу.

 

При этом российский лидер выразил надежду, что встреча с Трампом состоится, когда США будут готовы. Путин подчеркнул, что не ставит каких-либо предварительных условий для этих переговоров.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика  
 

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